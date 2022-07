La replica di Draghi: ringrazio chi ha sostenuto il governo. E pone la fiducia su risoluzione Casini

"Chiedo che venga posta la fiducia sulla proposta di risoluzione presentata dal senatore Casini". Cosi il presidente del Consiglio Mario Draghi in apertura della replica seguita alla discussione generale al Senato dopo le comunicazioni fiduciarie.

La risoluzione presentata dal Pier Ferdinando Casini recita: "Ascoltate le comunicazioni del Presidente del Consiglio, il Senato le approva".

L'altra risoluzione presentata è quella depositata dalla Lega e poi firmata anche da Forza Italia e Udc.

Draghi: "Non ho chiesto pieni poteri"

Dopo le dimissioni della settimana scorsa, c'erano due possibilità: "Una era presentarmi in aula, confermare le mie dimissioni e andare via senza voto. Il sostegno che ho visto nel Paese a favore della prosecuzione del governo è senza precedenti e impossibile da ignorare. Questo sostegno mi ha indotto a venire in aula e sottoporre il patto di governo al vostro voto. Niente richieste di pieni poteri, va bene!"