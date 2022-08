Alberto Angela ricorda il papà e si commuove, il lungo applauso

“Nel suo ultimo comunicato ci ha detto di fare la nostra parte per questo Paese. Anche io cercherò di fare la mia”. Sono le ultime parole che Alberto Angela ha voluto dedicare al padre scomparso sabato nel discorso tenuto in Campidoglio durante il funerale laico di Piero Angela.

"Ha attraversato questo periodo con razionalità e i piedi per terra - ha raccontato il giornalista gli ultimi mesi di vita -. Quando ha saputo che fosse arrivato il suo tempo ha fatto un calcolo a spanne per realizzare le trasmissioni che sono ora in onda di Superquark, un disco jazz, i discorsi a noi familiari e a voi. Aveva una quantità di esperienza - ha concluso Alberto Angela - una vita riempita ed è questo uno dei motivi per cui se ne è andato soddisfatto, come ci si alza da tavola dopo una cena con gli amici".