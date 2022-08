Armato di pistola fa irruzione in una pizzeria, presente un bambino, e spara sul soffitto

Attimi di paura durante una rapina in una pizzeria in via Luigi Santamaria, quartiere Pianura (Napoli). L'uomo irrompe armato nel locale, sfiorando con l'arma la testa di un bambino, ed esplode alcuni colpi. Una volta ricevuto l'incasso, il rapinatore tenta la fuga ma viene fermato dai presenti. Poi l'arrivo della polizia e l'arresto. La telecamera di sorveglianza, presente all'interno del locale, riprende la scena. Il 23enne napoletano dovrà rispondere di tentato omicidio, tentata rapina aggravata e porto e detenzione di arma clandestina.

Il video è stato pubblicato su Facebook dal consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli.