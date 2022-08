Le immagini dell'arrivo di Nancy Pelosi a Taiwan tra la gioia dei taiwanesi ammassati all'aeroporto

La speaker della Camera Usa, Nancy Pelosi, è atterrata all'aeroporto di Songshan a Taipei, capitale di Taiwan. Una visita simbolica - Pelosi è “Il rappresentante Usa di più alto livello a mettere piede sull'isola dal 1997”. L'atterraggio è stato accompagnato da un bagno di folla. Il Boeing C-40C della Us Air Force è stato ripreso da numerosi taiwanesi arrivati nei pressi dell'aeroporto per accogliere calorosamente il Boeing C-40C della Us Air Force.