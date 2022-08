Quattro lanciarazzi Himars in azione - Video

Gli Himars (High Mobility Artillery Rocket Systems) sono i lanciarazzi multipli che, nel modello inviato in Ucraina dagli Stati Uniti d'America, possono colpire obiettivi fino a 80 chilometri di distanza. Grazie alla lunga gittata e alla grande precisione, nelle ultime settimane, hanno fatto la differenza nel rallentare l'avanzata di Mosca nel Donbass e nel preparare il campo alla possibile controffensiva di Kiev verso la città di Kherson. In precedenza l'Ucraina non disponeva di pezzi di artiglieria in grado di lanciare razzi a distanze maggiori di 25 chilometri.



(video da Twitter @Osinttechnical)