Tajani a RaiNews24: "L'Europa deve decidere una politica economica comune"

La campagna elettorale è entrata nel vivo e anche nella realtà del Paese, sono 120mila le imprese a rischio chiusura secondo i dati di Confcommercio, Confindustria chiede interventi urgenti. “Per affrontare i temi seriamente dobbiamo far sì che l’Europa decida una politica economica comune, - sostiene Antonio Tajani nell’intervento a RaiNews24 di oggi - un tentativo va fatto anche con la Russia, puntare i piedi e dire che il prezzo al quale viene venduto il gas russo non è un prezzo che corrisponde all’effettivo valore del prodotto che viene venduto”. Una seconda azione, secondo il coordinatore nazionale di Forza Italia, è sulla borsa del gas in Olanda: “Quando ci sono impazzimenti della borsa si decide la chiusura, l’Europa potrebbe intervenire e chiudere temporaneamente quel tipo di valutazione del prezzo del gas per porre un tetto, ma questa scelta deve essere fatta assolutamente a livello europeo. Bisogna fare di tutto per intervenire a livello europeo”.

Ci sono due fronti da considerare: uno per affrontare l’emergenza e uno di programmazione, per avere un piano energetico nazionale. "La scelta politica a lungo termine per Forza Italia è quello per la ricerca del nucleare pulito di ultima generazione”, aggiunge Tajani.