Tragedia in Pakistan, l'improvvisa inondazione inghiotte l'auto di una famiglia in viaggio

Stavano viaggiando in direzione della città pakistana di Hyderabad quando un'inondazione improvvisa ha scaraventato l'auto fuori dall'autostrada. La tragedia, per questa famiglia al rientro da un matrimonio, si è consumata in pochi istanti. Soltanto adesso che l'acqua si sta ritirando riaffiorano i corpi delle vittime, trovati a diversi chilometri di distanza tra loro. Nessuno si è salvato, morta la coppia, quattro figli, e l'autista.