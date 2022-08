Toscana. Tromba d'aria e nubifagi, due morti per alberi caduti

Una donna e un uomo hanno perso la vita travolti da alberi crollati a causa del maltempo. L'uomo è deceduto a Sorbano del Giudice (Lucca). La donna ha perso la vita al Parco La Malfa a Carrara. Inutili i tentativi di rianimarla da parte del personale 118.

I vigili del fuoco della Toscana, sono a lavoro per interventi legati ai danni provocati a seguito dell'ondata di maltempo arrivata dalla costa e che sta attraversando la regione. Segnalati alberi caduti, allagamenti e stabilimenti balneari danneggiati in Versilia, lungo il litorale pisano e livornese. I vigili del fuoco stanno intervenendo in viale Roma, a Pietrasanta, Lucca, per il crollo di un tetto di un condominio. Sul posto una squadra con mezzo aereo per la messa in sicurezza.

Bufera di vento e pioggia anche nel Fiorentino, con segnalazione di alberi caduti nel capoluogo. Al momento non risultano persone ferite. Con la sala operativa stiamo seguendo la forte perturbazione che sta attraversando la Toscana con raffiche di vento sopra i 100km/h. Il sistema regionale di Protezione Civile è attivo e sono già in corso interventi in varie Province per cadute di alberi e messa in sicurezza". Lo scrive su Twitter il presidente della Regione Giani.

Una tromba d'aria sulla costa nord della Toscana ha causato a Massa il ferimento di un uomo all'interno di un deposito dei bus, colpito alla testa da materiali, oggetti e detriti sollevati dal vento. Scoperchiata una parte del tetto, divelte le porte a bandone. Il ferito, come spiega la società di trasporti At, è un addetto alla manutenzione di una società esterna; è rimasto cosciente ma è stato portato al pronto soccorso. I detriti hanno anche rotto i vetri di tre pullman.

A Firenze ferma la linea 1 della tramvia per Scandicci per la caduta di un albero dentro il Parco delle Cascine: la pianta ha colpito un tram, non risultano passeggeri feriti, ma è stato danneggiato il pantografo. Sul posto i vigili del fuoco. At appronta bus navetta durante le operazioni di ripristino. Un secondo albero ha danneggiato la linea all'altezza della fermata Strozzi-Fallaci. Il servizio di trasporto è garantito con bus navetta nel tratto Batoni-Leopoldo. ferita una persona al mercato del Galluzzo. Ai Bottai un albero è caduto su un camper condentro alcune persone, non sarebbero ferite. Secondo un primo aggiornamento della Polizia municipale, un albero è caduto in viale Fanti su un’auto: i due occupanti sono rimasti lievemente feriti. Sono stati segnalati altri alberi e rami caduti in viale del Poggio Imperiale, viale delle Cascine, viale Paoli, viale Righini, via dell’Argingrosso, via Canova/Sernesi, viale Amendola, via del Ronco Lungo, via dei Vespucci, viale degli Olmi/piazzale Vittorio Veneto, via del Ponte a Greve.

I Vigili del fuoco del comando di Lucca sono intervenuti nel comune di Barga, nella frazione di Fornaci di Barga in via della Repubblica, per soccorrere la persona al volante di un suv centrato da una porzione di tetto divelto da una tromba d'aria. All'arrivo sul posto il personale sanitario aveva già preso in carico l'uomo e il passeggero al suo fianco.

A causa della caduta di alberi e rami sulla carreggiata a seguito del maltempo, provvisoriamente chiuso al traffico un tratto della strada statale 439 Sarzanese Valdera, in entrambe le direzioni, all’altezza del km 88 a Lajatico in provincia di Pisa. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione della viabilità e per ripristinare la circolazione il prima possibile.

I vigili del fuoco sono intervenuti a Pistoia, in viale Adua, nei pressi del supermercato Coop, per soccorrere il conducente di un mezzo pesante sul quale è caduta una pianta ad alto fusto. L'uomo, rimasto intrappolato all'interno della cabina di guida, è stato liberato dai vigili del fuoco che lo hanno affidato al personale sanitario del 118.