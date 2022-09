Brutale repressione in Russia: faccia sbattuta contro la vetrina e cariche per disperdere la folla

Secondo il gruppo indipendente russo di monitoraggio delle proteste OVD-Info, più della metà dei manifestanti arrestati in tutta la Russia, per le proteste contro la guerra in Ucraina, è rappresentato da donne. Il gruppo ha stimato più di 1.300 persone finite in manette, tra cui nove giornalisti e 33 minori. Un manifestante minorenne è stato “picchiato brutalmente” dalle forze dell'ordine ma ci sono diverse immagini sui pestaggi. Il video, in particolare, mostra un manifestante preso per la testa e sbattuto sulla vetrina di un negozio.