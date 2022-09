Video, Di Maio che vola sulla note di dirty dancing in una trattoria a Napoli

Mattinata napoletana per il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, leader di Impegno Civico, candidato del centrosinistra alla Camera nel collegio uninominale Napoli Fuorigrotta. La prima tappa del "tour" elettorale si è tenuta a piazza Montesanto, nel piazzale antistante la stazione delle linee ferroviarie Cumana e Circumvesuviana, molto affollata a ogni ora del giorno. Per il ministro è stata l'occasione per incontrare alcuni esercenti della zona e per una sosta al bar per un caffè. Diverse le persone che lo hanno fermato per scambiare le proprie opinioni, soprattutto sul caro bollette e sul reddito di cittadinanza. La passeggiata è proseguita nella Pignasecca, quartiere che ospita uno dei mercati più frequentati della città e che Di Maio aveva già visitato lo scorso 3 settembre.

Poi tappa nei Quartieri Spagnoli per un pranzo in una trattoria molto nota in città per la cucina tipica e per il comportamento di titolari e camerieri che spesso inscenano simpatici siparietti con i clienti. È quanto avvenuto anche con Di Maio, che è stato prima coinvolto in un ballo prima sulle note di una canzone neomelodica e poi su quelle di "The time of my life", canzone tratta dalla colonna sonora del film Dirty Dancing: durante la canzone, i camerieri hanno sollevato Di Maio simulando la celebre scena del ballo acrobatico di Johnny e Baby, protagonisti del film interpretati dagli attori Patrick Swayze e Jennifer Gray, tra gli applausi divertiti dei presenti.

Nei giorni scorsi si era recato a Pomigliano d'Arco, suo paese natale, per l'inaugurazione del comitato elettorale, dove ci sono stati anche momenti di contestazione nei suoi confronti.