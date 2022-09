Giorgio Minisini: "Io sono ancora il ragazzino che vide Bill May al Foro Italico"

Giorgio Minisini, fresco campione europeo e mondiale di nuoto sincronizzato, ospite della redazione del portale Rainews.it per un’intervista in cui parla dell’innamoramento per questo sport, delle difficoltà incontrate ma anche delle tante gioie raccolte in questi anni.

Gli obiettivi futuri, la famiglia punto cardine della sua vita e il rapporto con Arianna Sacripante.

Il suo essere empatico ed esuberante, aspetto celato nei momenti più difficili, ha conquistato tutti come il pubblico che lo ha seguito nelle gare. Ne esce un ritratto a tutto tondo dove la sua sensibilità si unisce alla sua determinazione. Dove anche il dolore per aver perso il padre poche settimane fa viene descritto con pudore e profondità.

“Il ragazzino che per la prima volta vide Bill May al Foro Italico è ancora lì”. Era il lontano 2000. Adesso Giorgio Minisini è sul tetto del mondo, ha vinto l’oro nella gara del singolo maschile per la prima volta agli europei.

Ritiene importante promuovere il sincronizzato che come dice “ha dato tante soddisfazioni all’Italia”. E non se ne può parlare solo quando ci sono i grandi eventi.

E sul progetto Filippide che gli ha fatto conoscere Arianna Sacripante dice “è importante far capire a tanti genitori, che si sentono soli o hanno paura, che i loro figli possono praticare uno sport, trovare delle soddisfazioni”.

26 anni, gli studi in biologia e le Fiamme Oro. Un futuro segnato dall’acqua dal sincro ma non solo.