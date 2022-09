“I miei corgi fanno parte della famiglia”, l’amore di Elisabetta per i cani (e i cavalli)

Dovrebbero essere quattro i cani che Elisabetta II aveva vicino al momento della sua morte: due Pembroke Welsh Corgis, un Dorgi (un mix Corgi-Dachshund) e un Cocker Spaniel di nome Lissy. L'ultima arrivata, entrata a far parte della famiglia nel gennaio 2022.

Per la maggior parte del suo regno è stata accompagnata dai suoi corgi, senza i quali la regina non si sentiva mai veramente a casa e che discendono Susan il cane che ricevette in regalo dai genitori per il suo diciottesimo compleanno e da cui Elisabetta non volle separarsi nemmeno durante la luna di miele. Emblema della Casa reale durante il suo lungo regno e temutissimi dalle persone dello staff di corte si sono guadagnati la reputazione di attentare alle loro caviglie.

Ben nota anche la passione della regina Elisabetta per i cavalli e per le corse: da Peggy, il pony regalo di compleanno del padre quando aveva appena quattro anni alla scuderia di purosangue da corse ereditata insieme al Regno.