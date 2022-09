Le donne di Teheran ballano e cantano attorno al fuoco bruciando i veli

Nel gesto di questa giovane di Teheran si legge tutta la voglia di libertà di tutte le donne iraniane, stanche di essere costrette a non esprimersi sotto le rigide leggi del regime dell'Ayatollah Khamenei, che le impone di vestirsi con abiti che coprano le forme femminili ed un velo che nasconda la vista dei capelli. E togliersi il velo, a tutte le età, e gettarlo nel fuoco diventa proprio il simbolo di ribellione. Ribellione che in altri momenti si manifesta in aspri scontri con la polizia e le forze speciali, compresa quella "polizia morale" le cui percosse hanno provocato la morte di Mahsa Amini di soli 22 anni, colpevole di portare il velo in modo non corretto. Nel nome di Mahsa adesso una popolo intero, oppresso da leggi che non accetta più, sta cercano di costruire una nuova società.