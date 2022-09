Maltempo, nubifragio nel Comasco: allagamenti tra Como e Blevio

Un violento nubifragio ha colpito il Comasco nella notte, provocando allagamenti sulla strada tra Como e Blevio. Ruspe al lavoro per rimuovere il fango. Le immagini un anno dopo la devastante alluvione che aveva messo in ginocchio il paese costringendo diverse famiglie a restare fuori casa. Capovico e Sopravilla, sono le zone maggiormente colpite, esattamente come un anno fa.