Riservisti in fuga dalla Russia: ecco le lunghe code di auto al confine con la Mongolia

All'indomani dell'annuncio della mobilitazione parziale di Vladimir Putin per la guerra in Ucraina, tanti civili (riservisti e non) stanno cercando di lasciare il Paese. Se la frontiera di Helsinki scotta, anche quella con la Mongolia non è da meno. Lo testimoniano queste immagini che mostrano il confine sud, che misura ben 3.485 km di estensione.