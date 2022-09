Spettacolare video dall'abitacolo, i due velivoli russi sono il bersaglio dei missili ucraini

Il Sukhoi Su-25 è un aereo da attacco al suolo e supporto aereo ravvicinato di fabbricazione sovietica, sviluppato dall'OKB-51 Sukhoi nei tardi anni settanta ed entrato in servizio nelle forze armate sovietiche nel 1981. In questo video i due velivoli, dopo aver sganciato i loro missili e fatto la manovra per disingaggiare vengono presi di mira da due missili della contraerea ucraina. Il video aiuta ad individuarli mettendo in grafica le scritte “первая ракета - primo razzo” e “вторая ракета – secondo razzo”.

Il primo razzo sembra indirizzato verso il secondo velivolo ma non lo colpisce, lo oltrepassa con una traiettoria ortogonale a quella del su-25 e si perde alla sua sinistra.

Il secondo razzo invece sembra destinato proprio al primo apparecchio, infatti passa sotto al secondo, e lo raggiunge con una traiettoria coincidente con la rotta del caccia russo, colpendolo o esplodendo nei pressi della sua coda. Dal video non è chiaro se ci sia stato l’impatto, ma il velivolo dopo sembra avere problemi nel livellare il volo.

In questo caso i due piloti sono stati molto fortunati o molto abili a evitare i due missili ed hanno potuto continuare la missione e magari ritornare alla base.