Tifone Hinnamnor, tragedia nel parcheggio allagato: 7 morti, 2 salvi attaccati ai tubi del soffitto

Sono sette le vittime in un parcheggio sotterraneo in Corea del Sud a causa delle inondazioni provocate dal tifone Hinnamnor. Erano scese per spostare le loro auto ma sono stati investite dai torrenti formatisi con le piogge. I soccorritori hanno detto di aver salvato due persone, che sarebbero sopravvissute aggrappandosi ai tubi del soffitto per più di 12 ore. Secondo il sito di notizie Yonhap, tutte e nove le persone erano residenti di un condominio a cui era stato detto di spostare le loro auto dal parcheggio. I sopravvissuti - un uomo sulla trentina e una donna sulla cinquantina - sono in condizioni stabili.