Ameca, il robot umanoide di ultima generazione accoglie i visitatori al museo di Dubai

Quando i visitatori entrano nel Museo del Futuro di Dubai, trovano ad accoglierli una guida molto speciale, "Ameca", il robot umanoide di ultima generazione che già aveva stupito all'ultimo CES, la fiera dell'elettronica di consumo di Las Vegas per la straordinaria verosimiglianza delle sue espressioni facciali e le capacità di interazione.

Sviluppato come piattaforma per l’intelligenza artificiale e l’apprendimento automatico dalla Engineered Arts, azienda britannica specializzata nella robotica, Ameca ha sembianze umane, è alta 1,87 m, pesa 49 kg ed è in grado di eseguire decine di movimenti. Il robot dispone di una tecnologia di riconoscimento facciale e può interagire con i visitatori, rispondendo alle loro domande sul museo.

Come funziona

La sorprendente capacità di Ameca di interagire con lo spazio circostante distinguendo le voci e collegando i gesti alle parole dipende da un complesso sistema di microfoni e videocamere oculari a rilevamento biometrico che consente al robot di riconoscere i suoi interlocutori a una distanza di 2 metri identificandone, genere, età e anche le emozioni. Il robot risponde in maniera realistica grazie all'intelligenza artificiale e a un software che consente di modificarne il comportamento da remoto.

Nella testa di Ameca ci sono 17 motori. Le espressioni facciali sono prodotte da un sistema di telecamere che riprende quelle fatte da un operatore e le riproduce sul robot umanoide.

“Questo robot è davvero unico nel suo genere, perché utilizza l'intelligenza artificiale per capire le domande delle persone e rispondere. Il modo in cui segue la persona, il modo in cui la guarda è molto speciale", spiega a Reuters Majed Al-Mansoori, vice direttore del Museo del Futuro di Dubai.