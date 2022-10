Attivisti per l'ambiente lanciano torte al cioccolato sulla statua di cera di Re Carlo III

I manifestanti per il clima di Just Stop Oil hanno lanciato una torta sulla statua di Re Carlo III al museo delle Cere di Madame Tussauds a Londra. L'organizzazione ha postato il video dell'azione sul proprio profilo Twitter.

Nelle immagini pubblicate sui social si vedono due giovani - poi identificati in Eilidh McFadden, di 20 anni, di Glasgow, e Tom Johnson, di 29 anni, pittore e decoratore di Sunderland - avvicinarsi alle statue di cera di Carlo III e Camilla, e, dopo essersi tolti le felpe nere, mostrare le t-shirt con la scritta Just Stop Oil. Quindi, colpire il volto del Re con due torte, tra le urla dei presenti che chiedono loro di smetterla.

Durante l'azione, uno degli attivisti ha ripreso le parole di un discorso tenuto alla fine del 2019 da Carlo, allora Principe di Galles, sottolineando che i giovani della generazione dei suoi nipoti "chiedono azioni immediate, non solo parole". Poi ha aggiunto: "Siamo qui perché cerchiamo di proteggere le nostre libertà e i nostri diritti, perché cerchiamo di proteggere questa terra verde che è l'eredità di tutti noi. La richiesta è semplice: basta che il governo dica stop alle nuove licenze per il petrolio e il gas. È un gioco da ragazzi". I due sono stati arrestati dalla polizia.

Negli ultimi giorni sono state molte le azioni di protesta compiute dagli attivisti per il cima. Ieri, sono stati arrestati altri quattro manifestanti di Just Stop Oil per essersi "incollati" - bloccando il traffico - sul celebre incrocio di Abbey Road a Londra, reso famoso dai Beatles. Qualche giorno fa hanno lanciato salsa di pomodoro sul dipinto Girasoli di Van Gogh alla National Gallery e scalato il Queen Elizabeth II Bridge, causando disagi alla circolazione.

In Germania, attivisti di Last Generation hanno imbrattato un olio di Monet al Museo Barberini di Potsdam, lanciandogli contro purè di patate. Il gruppo ha postato su Twitter il video dell’attacco all'opera “Il Pagliaio”, tra i capolavori dell’impressionista francese, invitando i politici ad adottare misure efficaci per limitare il cambiamento climatico.