Avanzata ucraina in direzione di Kherson: il militare russo si arrende per non essere ucciso

“Kherson potrebbe essere liberata a breve”, scrive il Financial Times nella sua analisi in cui sottolinea come i militari di Kiev abbiano “sfondato” la prima linea russa all'inizio del mese. Un particolare “ammesso” anche dal ministero della Difesa russo. Nel frattempo le autorità filorusse hanno iniziato a organizzare la partenza di coloro che desiderano lasciare la regione, “ma sono pochi i cittadini che aderiscono all'appello, la maggioranza rimane”, ha dichiarato il governatore filorusso ad interim Vladimir Saldo stando a quanto riportato da Ria Novosti.