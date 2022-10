Il superyacht russo da 500 milioni di dollari spostato a Hong Kong per eludere le sanzioni

Le immagini pubblicate qualche giorno fa dal South China Morning Post mostrano il superyacht di proprietà dell'oligarca russo Aleksej Mordašov ormeggiato nei pressi del porto di Victoria, nelle acque di Hong Kong, dai primi giorni di ottobre. Si chiama Nord, sventola bandiera russa, e vale mezzo miliardo di dollari. Secondo le ricostruzioni di Forbes e Bloomberg, così come della stampa cinese, l'imbarcazione di lusso avrebbe navigato una settimana per muoversi dalla Russia verso Hong Kong. Mordašov è il presidente del gruppo siderurgico Severstal, uno dei più grandi al mondo, e il suo nome è nella lista degli oligarchi russi sanzionati dall'Unione Europea e dagli Stati Uniti. I media sopracitati concordano anche sul fatto che l'uomo d'affari non sarebbe il solo ad aver spostato superyacht in Asia e Caraibi.