Fake news? I più giovani stanno già sviluppando "anticorpi", il problema sono i più maturi

I giovani stanno sviluppando una sorta di "immunità naturale" contro la disinformazione e i contenuti fuorvianti.

"Ci ritroviamo in un sistema informativo che è molto più inquinato di prima e molto difficile da governare. Come se ne esce? Stiamo sviluppando degli anticorpi: le nuove generazioni sembrano meno suscettibili alla diffusione di informazioni poco accurate, mentre il problema rimane per le generazioni più mature".

Così il professor Walter Quattrociocchi anticipa a Rainews.it il sorprendente risultato di uno studio sulle "fake news". L'argomento è stato al centro del panel "Infodemic, il virus della disinformazione: le fake news su pandemia e vaccini. Come riconoscerle e contrastarle", durante la terza giornata di Internet Festival 2022 a Pisa, che quest'anno ha come hashtag #imperfezione.