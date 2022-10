Iran: in 80 mila sfilano a Berlino per sostenere le proteste in iran

Decine di migliaia di persone si sono radunate nella capitale tedesca per mostrare solidarietà ai manifestanti antigovernativi in ​​Iran, dove un movimento popolare, scatenato dalla morte di Masha Amini, una ragazza 22enne in custodia della polizia morale perché portava “male” il velo, si è trasformato in una sfida alla Repubblica islamica. La polizia di Berlino ha stimato che 80.000 persone si fossero unite alla manifestazione tedesca nel tardo pomeriggio. I partecipanti hanno alzato bandiere e cartelli che criticavano i leader iraniani, molti con lo slogan "Women, Life, Freedom" sia in inglese che in tedesco. La manifestazione, organizzata dal Woman Life Freedom Collective, è iniziata presso la Colonna della Vittoria nel Tiergarten di Berlino park e ha continuato come una marcia attraverso il centro di Berlino. Alcuni manifestanti hanno affermato di essere venuti da varie parti della Germania e di altri paesi europei per mostrare il loro sostegno. “È così importante per noi essere qui, essere la voce del popolo iraniano, che vengono uccisi per le strade", ha detto Shakib Lolo, che viene dall'Iran ma vive nei Paesi Bassi. "E questa non è più una protesta, questa è una rivoluzione, in Iran. E la gente del mondo deve vederlo". A Teheran , sabato si sono svolte altre proteste antigovernative in diverse università. Il movimento nazionale in Iran si è concentrato per la prima volta sull'hijab obbligatorio del paese dopo la morte il 16 settembre di Mahsa Amini. Le forze di sicurezza hanno disperso i raduni con proiettili veri e gas lacrimogeni, lasciando oltre 200 persone persone morte, secondo i gruppi per i diritti umani. Il governo di Teheran è stato anche sotto i riflettori nelle capitali europee a causa delle accuse secondo cui l'Iran avrebbe fornito droni esplosivi che le truppe russe stanno usando in Ucraina.