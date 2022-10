Lo sguardo virale tra Berlusconi e Salvini, che resta impassibile, mentre Meloni parla alla stampa

È diventato virale il video dello sguardo tra Silvio Berlusconi e Matteo Salvini quando, durante le dichiarazioni alla stampa dopo l’incontro con Mattarella, Giorgia Meloni dice di essere stata indicata da tutto il centrodestra per formare il prossimo Governo. “Tutta la coalizione di centrodestra che non a caso si è presentata insieme alle consultazioni ha proposto la sottoscritta in maniera unanime come premier”, sono le parole della leader di Fratelli d'Italia alla stampa. Silvio Berlusconi è alla sua destra, Matteo Salvini a sinistra. I leader di Forza Italia e Lega rimangono in silenzio, ma l'alzata di sopracciglia dell'ex premier non sfugge alle telecamere.