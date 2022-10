Napoli, le acrobazie delle Frecce Tricolori su piazza del Plebiscito per i 150 anni degli Alpini

Affollata da migliaia di penne nere provenienti da tutta Italia, Napoli ha ospitato la cerimonia per il 150esimo anniversario della fondazione del corpo degli Alpini, istituito nel 1872. A chiudere la grande festa sono state le Frecce Tricolori che hanno incantato tutti i presenti in piazza del Plebiscito.

A fare da padroni di casa c'erano il Capo di Stato maggiore dell'Esercito, Pietro Serino e il comandante del Corpo degli Alpini, Ignazio Gamba, che ha sottolineato come la festa nella città in cui nacque il Corpo, può essere considerata un ponte ideale “tra il mare e la montagna, due ambienti dove bisogna essere particolarmente preparati per operare”.