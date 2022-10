Soldati ucraini intercettano il DJI Mavic russo con un cannone antidrone EDM4S

Il sistema elettronico antiaereo EDM4S accoppiato al dispositivo di rilevamento Wingman è un'arma in grado di interferire con i segnali di telemetria e trasmissione dati, dunque di fatto si impossessa del controllo e della navigazione degli aeromobili a pilotaggio remoto. Una sorta di jammer anti-drone che si sta rivelando particolarmente utile per contrastare il nemico. I droni dotati di telecamera sono utilizzati per studiare le mosse del nemico.