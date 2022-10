"The Loneliest": i Maneskin presentano la nuova canzone a "Che Tempo Che Fa"

Ospiti di Fabio Fazio nel suo esclusivo talk show “Che Tempo Che Fa” su Rai3, i Maneskin hanno presentato la loro nuova canzone, intitolata “The Loneliest” (in italiano “la più solitaria”). L’ultimo brano dei Maneskin è diventato la nuova canzone più ascoltata al mondo. Si è immediatamente piazzata nelle classifiche di 28 Paesi.

The Loneliest, giudicata dalla stampa estera come “una svolta più seria e molto più emozionante per la band”, è una “ballad” che ingloba liriche struggenti e assoli di chitarra entusiastici e racconta il lato più vulnerabile dei Maneskin. Della canzone, il frontman Damiano David ha detto: “The Loneliest è un singolo a cui teniamo particolarmente, molto personale, in cui speriamo che tanti possano ritrovarsi. Lo abbiamo suonato per la prima volta a Londra, durante un concerto a sorpresa, e vedere il coinvolgimento dei fan ha significato tanto per noi".

È stato pubblicato anche il video di The Loneliest, girato nelle settimane scorse a Desio, in provincia di Monza e Brianza, a Villa Tittoni.