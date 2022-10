Una ciocca per Mahsa. Anche le giornaliste di Radio1 e dei Gr Rai si tagliano i capelli

Le giornaliste di Radio1 e del Giornale Radio Rai si tagliano in capelli in segno di solidarietà con le donne iraniane. Forbici che passano di mano in mano e ogni collega viene filmata mentre si taglia una ciocca. I video sono in rete sulle pagine social di Rai Radio1. Le conduttrici dei programmi di Rai Radio1 e dei Gr compiono lo stesso gesto in onda.