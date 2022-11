Elon Musk è un pericolo per gli Usa? Biden: “I rapporti che ha con altri Paesi meritano attenzione”

A domanda esplicita su Elon Musk ("Pensa sia una minaccia per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti?"), Joe Biden ha risposto che i rapporti del miliardario con gli altri Paesi andrebbero valutati: “La cooperazione e/o le relazioni tecniche di Elon Musk con altri paesi meritano di essere esaminate. Che stia facendo o meno qualcosa di inappropriato, non lo sto suggerendo. Sto suggerendo che valga la pena di essere valutato e questo è tutto ciò che dirò”. Scontato forse, visto che Musk non è un fan di Biden e attacca attivamente i Democratici. Per tutto il 2022, l'imprenditore ha accusato il Presidente di ignorare la sua impresa di veicoli elettrici, Tesla, nonostante il suo successo, e di favorire le case automobilistiche tradizionali e i loro sindacati.

Musk ha chiesto ai suoi seguaci di votare repubblicano il 7 novembre, mentre gli elettori erano pronti a rinnovare il Congresso, e ha scritto su Twitter: “Il potere condiviso frena i peggiori eccessi di entrambi i partiti, quindi consiglio di votare per un Congresso repubblicano, dato che la Presidenza è democratica”. Recentemente Musk si era tirato dietro l'ira degli ucraini affermando che l'Ucraina avrebbe dovuto consegnare la Crimea alla Russia e restare “neutrale” piuttosto che allinearsi con la NATO. A metà ottobre, Musk ha twittato che Starlink in Ucraina è costato a SpaceX finora 80 milioni di dollari e supererà i 100 milioni di dollari entro la fine dell'anno. Un costo, però, sostenuto anche da US Aid e da governi internazionali di Polonia e Francia.