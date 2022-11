Il Regno Unito consegna i missili Brimstone 2 all'Ucraina e pubblica il video

Il Ministero della Difesa britannico ha reso pubbliche le immagini dell'invio di missili Brimstone 2 in Ucraina per armare le forze di Kiev. “Come parte del suo pacchetto di aiuti, il Regno Unito ha fornito alle forze armate ucraine i missili Brimstone 2, un missile a guida di precisione”, recita la nota del ministero. “Questo aiuto ha svolto un ruolo cruciale nello stallo dei progressi russi”, continua. Secondo il Ministero della Difesa, le forze armate ucraine starebbero utilizzando i missili in dotazione contro veicoli corazzati e carri armati.