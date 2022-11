Il video dei soldati russi rilasciati dopo lo scambio di prigionieri con l'Ucraina

Il video diffuso dal ministero della Difesa russo mostrerebbe alcuni dei 107 prigionieri di guerra scambiati con l’Ucraina all’arrivo in un imprecisato luogo di incontro. Gli uomini salgono sugli autobus con la lettera Z, simbolo della “operazione speciale” del Cremlino in Ucraina, uno di loro chiama al telefono e dice in russo: “Mamma, è tutto a posto, sono stato scambiato, sono stato scambiato. È tutto a posto”. Mosca ha annunciato il rilascio di 107 soldati. L’accordo prevede un analogo numero di prigionieri ucraini liberati.

Ad annunciare lo scambio da parte di Kiev è stato il consigliere presidenziale Andriy Yermak, precisando su Telegram che fra i 107 militari ucraini liberati vi sono 74 difensori dell'acciaieria Azovstal. Fra loro anche "volontari che avevano raggiunto Mariupol in elicottero per salvare vite e combattere per la città”.

Il primo a rendere noto l’accordo è stato il leader filorusso a Donetsk, Denis Pushilin che ha annunciato la liberazione di 107 prigionieri ucraini, di cui 65 combattenti provenienti dalle regioni di Luhansk e Donetsk.