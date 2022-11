Il video di Fiorello ci dà appuntamento con "Aspettando Viva Rai 2" al via il 7 novembre su Raiplay

Rosario Fiorello ci ricorda a modo suo l'appuntamento con “Aspettando Viva Rai 2”. Infatti, lunedì 7 novembre, inizierà lo streaming del nuovo contenuto sulla piattaforma della Rai. Lo streaming dal 5 dicembre diverrà un vero e proprio programma televisivo su Rai2 con il nome appunto di “Viva Rai 2”, che andrà in onda tutte le mattine alle 7:15 per iniziare la giornata con il giusto slancio di allegria. Questo il video postato questa mattina dallo showman siciliano sul suo canale Instagram per ricordarci l'appuntamento.