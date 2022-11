La rivoluzione del "turbante" che riesce anche a far sorridere

Chi ha pubblicato questo video, tra i tanti che stanno utilizzando Twitter per diffondere sotto copertura immagini e momenti delle proteste in Iran, scrive “Ho realizzato questo montaggio per te, indossa una maschera ed esci dal gruppo, ti auguro una giornata luminosa e sicura". Come sottofondo la canzone dei Queen “I want to break free”. Strappare un turbante dalla testa di un religioso con uno schiaffo è diventata una forma pacifica e ironica di una protesta che sta facendo centinaia di morti, come ci riferiscono le organizzazioni umanitarie che stanno cercando di lavorare per diffondere notizie di ciò che sta accadendo nella repubblica islamica. Tutti questi giovani che appaiono nel video rischiano la loro vita anche con questi gesti all'apparenza goliardici e scherzosi.