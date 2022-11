Usa - Iran: ecco perché non è una semplice partita di calcio

Andrea Riscassi presenta la partita più attesa di oggi: la sfida calcistica, ma con risvolti extra calcio, tra Iran e Usa. Usa e Iran si sono incontrati già una volta in Francia nel 1998 e finì 2-1 per gli iraniani. Iran e Usa si ritrovano di fronte per la prima volta dopo 22 anni: l’ultima volta fu in un'amichevole in California che finì 1-1.