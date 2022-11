Marocco - Belgio, il malore in campo del portiere Yassine "Bono" Bounou

Il Marocco ha battuto il Belgio, ma la sfida non si era aperta sotto i migliori auspici: il portiere titolarissimo Yassine Bounou, meglio conosciuto come “Bono”, dopo aver cantato l'inno nazionale, ha accusato giramenti di testa e problemi alla vista. A quel punto la foto di gruppo è slittata di qualche secondo e il ct Hoalid Regragui è stato costretto a sostituire al volo il 31enne estremo difensore del Siviglia nella distinta di gioco per mandare in campo Munir Mohamedi, in pratica a freddo, senza preavviso.