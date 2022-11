Lionel Messi: "Siamo ripartiti, non possiamo più sbagliare"

"Era una partita in cui era complicato trovare il vantaggio perché il Messico gioca bene. Nel primo tempo abbiamo giocato con tanta intensità, nel secondo abbiamo gestito meglio la partita. Sapevamo che oggi dovevamo vincere dopo il ko nella prima partita. Sapevamo che oggi per noi doveva iniziare un altro Mondiale e così è stato. Non possiamo più sbagliare". Lo ha dichiarato l'attaccante dell'Argentina, Lionel Messi, dopo la vittoria per 2-0 contro il Messico.