Infantino: "L'Europa dovrebbe fare come il Qatar, canali legali per i lavoratori migranti"

“Se facciamo un passo indietro e guardiamo al tema della migrazione, alla situazione di centinaia di migliaia di donne e uomini dai Paesi in via di sviluppo che si offrono come lavoratori in tutto il mondo per aiutare e dare un futuro alle proprie famiglie di origine, il Qatar offre loro questa opportunità.

Centinaia di migliaia di lavoratori sono arrivati qui dai Paesi in via di sviluppo e aiutano le proprie famiglie. E sono arrivati in maniera legale.

Noi in Europa chiudiamo i nostri confini, e – di fatto – non permettiamo a nessun lavoratore di arrivare in maniera legale. Perché lo sappiamo che ci sono molti lavoratori illegali nei nostri Paesi europei, che vivono in condizioni che non sono certo le migliori.

Così per provare a raggiungere l’Europa affrontano viaggi molto difficili, e solo pochi sopravvivono.

Se l’Europa si vuole prendere cura del destino di queste persone, anche giovani, dovrebbe fare come ha fatto il Qatar: dovrebbe creare canali legali”