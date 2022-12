Dal drone il video della lunga coda di migranti al confine tra Messico e Usa

Le immagini riprese da un drone documentano la lunga fila di migranti in attesa alla frontiera di El Paso, in Texas dopo aver attraversato il Rio Grande.

Secondo quanto ha riferito un testimone all'agenzia di stampa Reuters sarebbero circa 1.500 le persone che hanno passato il confine con il Messico nella notte di lunedì.

Fonti locali riportano che la polizia di frontiera (CBP) avrebbe incontrato circa 2.400 migranti che cercavano di entrare negli Stati Uniti lungo gli oltre 430 chilometri della linea di confine che comprende parte della frontiera con il Texas e l'intero confine con il New Messico.

Il CBP non ha ancora pubblicato le proprie statistiche per il mese di novembre, ma i mesi di settembre e ottobre hanno visto un forte aumento degli incontri di migranti a El Paso rispetto a un anno fa.

Sebbene non sia possibile determinarne con esattezza le ragioni, le autorità statunitensi si stanno preparando a un possibile ulteriore aumento dell'afflusso di migranti a partire dal 21 dicembre, quando scadrà l'ordinanza nota come Titolo 42, introdotto per arginare il fenomeno dell'immigrazione illegale e arginare la diffusione del COVID-19.

L'ordinanza consente alle autorità di rimandare rapidamente in Messico, o in altri paesi di provenienza, i migranti fermati al confine, senza la possibilità di chiedere asilo agli Stati Uniti.