Google dedica il doodle a Jerry Lawson, padre della prima console a cartucce intercambiabili

Il doodle di Google dedicato a Jerry Lawson, innovatore ingegnere di giochi, è strabiliante. Non il solito “game obbligato” ma qualcosa di eccezionale da un punto di vista dell'interazione con l'utente finale. Il perché è presto spiegato. Il colosso di Mountain View offre la possibilità di creare il proprio videogioco all'interno del browser. Geniali, così come lo è stato Lawson, ingegnere afroamericano, che ha inventato la prima console da utilizzare in casa a cartuccia nel lontano 1976: la Fairchild Channel F. Costava poco più di 169 dollari, una rivoluzione per l'epoca destinata a diventare l'embrione del gaming moderno. Lawson è morto nel 2011 ma la sua carriera merita di essere ricordata. Così il Doodle pixelato, vede protagonista proprio l'ingegnere che avanza verso destra raccogliendo monete e raggiungendo livelli. Le bandierine sono tappe intermedie che offrono un'excursus sulla sua vita.