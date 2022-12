Il dramma di Ida, sfollata 2 volte: sfuggita al terremoto ora la frana gli toglie la nuova casa

Abbandonata la prima casa, danneggiata dal terremoto del 2017, Ida e la famiglia si erano trasferiti in una zona indicata dalle autorità come sicura. Ma ora, dopo la frana che ha spazzato via una parte di Casamicciola, hanno di nuovo dovuto abbandonare la loro abitazione, invasa dal fango.

Il dramma di Ida, sfollata 2 volte: sfuggita al terremoto, la frana gli ha tolto la sua nuova casa.