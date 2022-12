Il video delle truppe ucraine: a centinaia avanzano a Bakhmut sulla neve

Nel filmato diffuso sui social ucraini si vedono centinaia di militari ucraini sulla neve, avanzare velocemente sul fronte, sorpassando alcune trincee dove si trovano loro commilitoni, e protetti da un carro armato che spiana la strada sparando colpi contro il nemico.

Ieri, parlando in occasione della Giornata delle forze armate, Zelensky aveva affermato di ritenere che "l'Ucraina si riprenderà tutta la terra occupata dalla Russia, compresa la Crimea". Ci sono stati intensi combattimenti per molte settimane intorno alla città di Bakhmut mentre la Russia sta tentando di conquistare più territorio dopo una serie di sconfitte sul campo di battaglia in altre parti dell'Ucraina.

Le forze armate di Kiev avrebbero concentrato forze armate aggiuntive nella zona della città di Bakhmut (Donbass), a conferma quanto ha spiegato a Ria Novosti Andrei Marochko, ufficiale della milizia popolare filorussa di Luhansk: "la maggior parte dei combattenti ucraini è stata immediatamente inviata nella zona delle ostilità attive per compensare perdite irrecuperabili".