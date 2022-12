La mina ferma l'avanzata a Pavlivka: i tank russi saltano in aria e i soldati si ritirano a piedi

Per Mosca la conquista delle cittadine di Vuhledar e Pavlivka, molto vicine tra loro, sarebbe fallita un'altra volta per via di una mina. Lo riportano i media ucraini che rendono pubbliche queste immagini che mostrano l'avanzata di alcuni carri armati russi. Prima ne sale uno, poi il secondo si allinea mentre il terzo attende e riprende la scena. Ma una volta affiancati, i tanks incappano in una mina. I soldati urlano e scappano e si ritirano a piedi.

Stando a quanto dichiarato nei giorni scorsi dal ministero della Difesa britannico, “è improbabile che le truppe russe riescano a concentrare sufficienti forze di qualità per sfondare le difese ucraine in quest'aerea della regione di Donetsk”. Già da due settimane, Pavlivka e Vuhledar sono state teatro di intensi combattimenti. La zona è contesa perché “la Russia ritiene che abbia un potenziale come trampolino di lancio per una futura avanzata verso il Nord e, dunque, utile a conquistare il resto della regione di Donetsk”.