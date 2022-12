Impresa del Giappone che va in vantaggio dopo un lungo controllo al Var

Mentre ancora non si era placato l'entusiasmo per il gol del pari del Giappone sulla Spagna, arriva la rete del sorpasso dei Samurai Blu. Un gol che però ha avuto una lunga gestazione per l'assegnazione definitiva. Complice un controllo al Var prolungato servito a sancire che la palla sul tiro-cross di Doan non era uscita quando Morita ha rimesso verso il centro dove Tanaka ha messo in rete sotto misura e beffato Unai Simon con un tiro non irresistibile. È il 51'.

Ora per la Spagna si fa difficile.