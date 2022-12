Argentina - Croazia 3-0: l'Albiceleste dilaga, doppietta di Alvarez, ma che Messi

Terzo gol dell'Argentina al 69'.

Azione magistrale di Messi sulla destra. Il numero 10 parte quasi all'altezza del centrocampo e supera Gvardiol con una serie interminabile di finte prima di entrare in area dalla destra e servire un pallone su un piatto d'argento per Alvarez che con il piattone batte ancora Livakovic per il gol del 3-0.