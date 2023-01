Sanremo 2023, Anna Oxa ignora la moglie di Amadeus: l'intervista negata

A “La vita in diretta”, Giovanna Civitillo, moglie di Amadeus, non è riuscita a intervistare Anna Oxa. La cantante è andata via lasciando di stucco l'inviata che con un po' di imbarazzo ha dichiarato: “Ci proviamo un’altra volta”. Alberto Matano non gradisce e lo lascia trapelare in diretta. Successivamente, la polemica montata sui social è stata intercettata dallo staff di Oxa: “Non era previsto che parlasse”. Oxa, chiamata durante la finale di Sanremo Giovani, si è limitata a svelare il titolo della canzone con la quale parteciperà al Festival di Sanremo 2023.