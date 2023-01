Bruno Vespa: "Volodymyr Zelensky sarà in collegamento alla serata finale del Festival di Sanremo"

“Avevo appuntamento con il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky, ho fatto ieri una bella intervista di un'ora”, ha detto Bruno Vespa a Mara Venier, in un collegamento da Kiev nella puntata odierna di “Domenica In". L'intervista andrà in onda a Porta a porta dopodomani, martedì 17 gennaio, alle 23.30. Ma la notizia più sorprendente è arrivata in chiusura, mentre scorrevano i titoli di coda: “Zelensky sapevo che voleva venire a Sanremo in collegamento. Dopo aver parlato con Amadeus, gli ho potuto dire: ‘Caro presidente, la aspettiamo nella serata finale’”.