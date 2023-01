Calcio amputati, l'ex mondiale Perrotta: mancano le strutture, le istituzioni devono aiutarci

E' uno degli eroi dei Mondiali 2006. Quando il “cielo sopra Berlino” si tinse di azzurro. Simone Perrotta era nell'Italia che ha vinto la terza coppa del Mondo di calcio.

L'ex calciatore della Roma e della Nazionale oggi si è tuffato in un'altra esperienza: è vice presidente dell'Asd Roma amputati. Qualcosa che gli ha cambiato la vita: “Questi ragazzi mi fanno bene, mi riconciliano con la vita”.

Lo ha raccontato nel corso della seconda puntata de “Il cacciatore di sogni”, la trasmissione in onda su Rai3 il venerdì in seconda serata.

La puntata del 20 gennaio è dedicata ad Arturo Mariani, 29 anni, campione della nazionale calcio amputati, scrittore e apprezzato mental coach di giovani adolescenti appassionati di calcio.

Senza una gamba dalla nascita, Arturo trascorre l’infanzia e l’adolescenza indossando una protesi e affrontando la scuola e le battaglie quotidiane non senza difficoltà. Prima di conseguire il diploma liceale, decide di liberarsi della protesi, “barriera mentale oltre che fisica”, e di iniziare la sua nuova vita.

Appassionato di calcio fin da bambino e acceso tifoso della Roma, comincia ad allenarsi e a giocare con le stampelle. Nel 2012 viene ufficializzata la Nazionale Amputati e Arturo partecipa con loro ai mondiali del 2014 in Messico.

Ma il suo sogno continua e nel 2021 fonda la Roma Calcio Amputati per dare la possibilità a tutte le persone con disabilità di praticare questo sport. L’obiettivo è raggiunto grazie al sostegno del padre e al supporto di un campione, Simone Perrotta, che nel corso della puntata racconterà in che modo è stato coinvolto in questa importante iniziativa.

Il conduttore de “Il cacciatore dei sogni” Stefano Buttafuoco ha trascorso una intera giornata con Arturo, fino a partecipare ad una partita di calcio tra amputati e normodotati alla quale parteciperanno anche gli ex calciatori Simone Perrotta e Ubaldo Righetti.