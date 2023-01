Carri armati americani Bradley verso l'Ucraina: la fila infinita sul treno che transita in Polonia

Il video mostra una lunga fila di carri armati Usa “Bradley” a bordo di un treno che scorrono lungo un passaggio a livello. Secondo il post - divenuto virale sui social ucraini - si tratterebbe di mezzi statunitensi, in transito in Polonia: "Come parte degli aiuti degli Stati Uniti, che hanno promesso di consegnare 109 di questi veicoli da combattimento".

Kiev sta attendendo una grossa fornitura militare - concordata al vertice di Ramstein, dei paesi occidentali che sostengono il paese contro la Russia - che comprende il pacchetto da 2,5 miliardi di dollari promesso da Washington. Nell'elenco delle dotazioni, sono compresi 59 veicoli corazzati Bradley, che si aggiungeranno ai 50 veicoli leggeri dello stesso modello - già promessi il 6 gennaio - oltre ai 90 veicoli corazzati "Stryker".

L'esercito americano consegnerà inoltre all'Ucraina 53 veicoli corazzati antimine (Mrap) e 350 veicoli da trasporto M998, i famosi Humvee. La nuova tranche porta il sostegno militare totale degli Stati Uniti all'Ucraina a 26,7 miliardi di dollari dall'inizio dell'invasione russa.

All'elenco però mancano i carri armati pesanti, come l'Abrams, che gli Stati Uniti dicono non essere ancora pronti a fornire Kyiv per motivi di manutenzione e addestramento.