Il ritorno del soldato: il video dello scambio di prigionieri con Kiev

Il video dai social russi mostra un convoglio di soldati con i visi provati dalla guerra che riabbracciano i familiari. Secondo il post si tratta di "30 combattenti della Repubblica Popolare di Lugansk, rilasciati durante lo scambio di prigionieri con l'Ucraina, tornati a casa".

Nei giorni scorsi, secondo l'Ukrainska Pravda, Mosca e Kiev stavano lavorando ad uno scambio che doveva coinvolgere circa mille prigionieri: questo a seguito di un incontro avvenuto in Turchia, fra il commissario ucraino per i diritti umani Dmytro Lubinets e l'omologa russa Tatyana Moskalkova. La Turchia si era dichiarata "pronta a creare un corridoio umanitario ad Istanbul per qualsiasi scambio".



L'accordo per lo scambio massiccio di prigionieri sarebbe però saltato durante uno dei primi incontri, anche a causa delle accuse volate tra i rappresentanti dei due Paesi - Russia ed Ucraina - durante le riunioni. Nonostante ciò, continuano a macchia di leopardo - sin dalle prime fasi del conflitto - lo scambio di militari.