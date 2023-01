L'aereo Nasa per voli più sostenibili: pronto nel 2028 taglierà le emissioni del 30%

"Nasa ha scelto Boeing come partner per progettare, realizzare e far volare un nuovissimo aereo sperimentale in larga scala chiamato Sustainable Flight Demonstrator. Il concept della Boeing è un aereo transonico ad ala rinforzata e singola fusoliera che dovrebbe volare nel 2028". Così l'amministratore della Nasa Bill Nelson nell'annunciare il progetto dell'agenzia spaziale americana per rendere il trasporto aereo più sostenibile.

"Con questo velivolo, che servirà circa il 50% del mercato commerciale, andremo a ridurre fino al 30% il consumo di carburante con motori più efficienti. E guardate quest'ala: così lunga e sottile dovrà avere un supporto, ma anche il supporto stesso garantirà portanza, come l'ala. Il vecchio concetto, i vecchi biplani. Questo è un progetto rivoluzionario. E dovrebbe volare nel 2028".